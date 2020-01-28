На вилле Les Cedres, которую украинский олигарх Ринат Ахметов приобрел за 200 млн евро, готовятся "обороняться с автоматами" из-за вспыхнувшего к объекту интереса.

Об этом идет речь в статье “Вилла Ахметова: “Буквы” обошли новый ботсад олигарха”.

Вилла находится на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу Франции. Здесь селятся звезды, банкиры и олигархи. Именно в Кап-Ферра находятся виллы Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина, а теперь рядом будет жить и Ринат Ахметов.

#Буквы решили посмотреть на нашумевшую покупку. Вилла Les Cedres находится в 10 минутах ходьбы от виллы Ротшильдов, если идти в сторону моря. Еще через 10 минут прогулки вдоль забора, затянутого плющом, можно попасть к морю. Таким образом, для нового владельца виллы Les Cedres будет открываться чудесный вид на море и Ниццу. Сама территория виллы выглядит достаточно запущенной.

Стоит отметить, что работающие на вилле люди еще не были осведомлены о смене ее владельца. Так, один из работников, узнав от #Букв, что объект приобрел Ринат Ахметов, удивился этой новости и не очень ей обрадовался.

“Черт, теперь придется обороняться с автоматами”, – заявил он в ответ, подразумевая, что теперь интерес к вилле существенно возрастет.

Стоит отметить, что уже сейчас представителям СМИ там не очень рады. Так, при попытке #Букв сфотографировать улицу возле территории виллы и ее ограду, охрана объекта устроила “допрос” и заявила, что “это частная собственность”.

Только после разъяснений, что новость о покупке виллы – во всех мировых СМИ и уже давно не секрет, а у #Букв не было никакого злого умысла, охранники успокоились.

Стоит отметить, что вилла была выставлена на продажу бывшим владельцем — итальянской компанией Davide Campari-Milano SpA, которая производит одноименный аперитив и еще около 50 различных алкогольных напитков — в августе 2019 года. Тогда указывалось, что цена особняка — 200 млн евро, а предполагаемый покупатель — неназванное лицо, которое планирует использовать виллу для личных целей. Теперь же стало известно, что новый владелец – Ринат Ахметов.