На заводе точной механики (г. Каменец-Подольский, Хмельницкая область), который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", зафиксировали вспышку коронавируса СOVID-19.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Михаил Симашкевич.

За сутки на заводе зафиксировали семь новых случаев COVID-19.

“Семь новых случаев COVID зафиксировано на заводе точной механики”, – написал Симашкевич.

До этого на заводе тест на наличие коронавирусной инфекции сделали 154 работникам. Из них 30 человек оказались инфицированными.

В целом, с начала эпидемии, в городе заболели коронавирусом 99 человек, выписаны – 25, на амбулаторном лечении – 47, госпитализировано – 27.