Об этом в Facebook сообщил мэр города Михаил Симашкевич.
За сутки на заводе зафиксировали семь новых случаев COVID-19.
“Семь новых случаев COVID зафиксировано на заводе точной механики”, – написал Симашкевич.
До этого на заводе тест на наличие коронавирусной инфекции сделали 154 работникам. Из них 30 человек оказались инфицированными.
В целом, с начала эпидемии, в городе заболели коронавирусом 99 человек, выписаны – 25, на амбулаторном лечении – 47, госпитализировано – 27.
- В аппарате Министерства охраны здоровья Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
- С 1 июня стартовал очередной этап ослабления карантина в Украине. Так, начали работать бассейны; фитнес-центры; спортивные залы. Также было запущено межобластное сообщение в тех областях, где это позволяет эпидемическая ситуация.
- Межобластные автобусные перевозки с 1 июня заработали в Житомирской, Луганской, Донецкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.