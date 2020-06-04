Об этом Николай Щуриков написал на своей странице в Facebook.

“Реформатор” Саккашвили снова влез туда, где ни в чем не разбирается. Он заявил, что введение квот на импорт минеральных удобрений для Украины – это “вредительство”. Вроде украинские производители лоббируют чьи-то интереси. Объясняю понятным языком для Саакашвили и других “реформаторов”, которые так считают, где они ошибаются”, – написал Щуриков.

По его словам, доля импорта в Украину по некоторым видам удобрений уже превысила 70%. Также Щуриков заявил о впечатляющем приросте импорта в течение последних 5 лет, в том числе: по пищевой соде – 271%, по аммиаку безводному – 414%, по гидроксиду калия – 516%, по сульфату алюминия – 152%, по серной кислоте – 140%.

Заместитель директора ОПЗ отметил, что ряд украинских компаний импортирует российские удобрения в Украине через другие страны. Это делается для того, чтобы избежать уплаты таможенных платежей. Поэтому украинские производители, в частности, были вынуждены сдерживать цены ниже себестоимости – чтобы не останавливать производство.

“Химическая отрасль превращается в сырьевую – стремительно сужается экспорт поставок продукции по всем основным товарным сегментам. В 2019 году экспорт сократился от 2 до 8% по всем товарным сегментам. Нынешние прогнозы – еще хуже. Надо объяснять, как это отразится на работе предприятий?”, – добавил он.

Щуриков считает, что нашему государству следует поддержать собственный мощный химпром, как это делают, например Турция, Беларусь, и азиатские страны (кроме России с их дешевым газом), которые существенно увеличивают производство минудобрений с помощью государственных программ.

“И напоследок. В химической отрасли функционирует более 6,4 тыс. предприятий (из которых только 12 – больших). На них работает более 113 тысяч украинцев. Середня зарплата в этой сфере в прошлом году составила 11,1 тыс. грн – это выше средней зарплаты в Украине в 2020 году. Так чьи интересы здесь лоббируются?”, – подчеркнул он.

Ранее Саакашвили во время онлайн-встречи с бизнесом выступил против введения пошлин на импорт минудобрений и планирует поднять этот вопрос на встречи с премьером Денисом Шмыгалем. Он заявил, что инициатива с введением пошлин на минудобрения – “классический случай лоббирования интересов монополистически-олигархического бизнеса”.