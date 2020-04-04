Об этом он написал в своем Facebook.

“Мы закупили партию защитник масок – 30 тысяч штук. Немножко по завышенной цене, раза в два, но не учитывая что на заводе налажено собственное производство и сотрудники швейного отделения цеха обслуживания и озеленения территории также шьют марлевые маски для нужд завода. Но не будем придирчивы и просто получим понимание нравственного уровня нового руководства завода”, – написал он.

Щуриков отметил, что собственными силами на заводе изготовлено около 4 тысяч изделий индивидуальной защиты, также приобретено около 2 тысяч литров для дезинфекции рук и более 2 тысяч литров концентрата. “С последнего мы сделаем 40 тысяч литров дезинфицирующего раствора для обработки всех поверхностей. В частности – для обработки служебного транспорта и дорог на территории предприятия”, – добавил он.

Заместитель директора ОПЗ сообщил, что завод закупил 3 тысяч пар одноразовых перчаток, 400 защитных очков и 215 одноразовых костюмов для проведения дезинфекции.

“Заказано партию инфракрасных бесконтактных термометров. Теперь на проходной завода будет новое правило: всем измерять температуру. Готовимся и к худшему. Подписали соглашение на закупку трех кислородных концентраторов. Искренне надеюсь, они не понадобятся … “, – отметил Щуриков.

Кроме того, в ОПЗ заявили, что обеспечат продуктовыми наборами одиноких пенсионеров из Южного.

“Нам важно сохранить людям работу. Но у этого процесса есть несколько составляющих. Так, 31 марта на ОПЗ был подписан приказ, согласно которому на период действия карантина работники по желанию могут взять отпуск без сохранения заработной платы, однако с выплатой помощи в размере 50% должностного оклада в расчете на месяц. На отдельных объектах ОПЗ была приостановлена ​​деятельность, поэтому таким работникам мы рекомендуем взять ежегодный тарифный отпуск. Несмотря на карантин, Одесский припортовый останавливаться не планирует. В условиях экономического кризиса важно сохранить коллектив и сохранить возможность работать, содержать свои семьи”, – сказал он.