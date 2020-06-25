25 июня железнодорожники закончат работы по восстановлению закрытых из-за непогоды участков и запустят первые пригородные поезда. В частности, в рейсы отправятся поезда Коломыя - Снятин и Ивано-Франковск - Яремче.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что в течение нескольких дней путейцы “Укрзализныци” проводят восстановительные работы на участках пути, которые были закрыты в результате масштабных паводков на Прикарпатье.

Всего было зафиксировано повреждение 14 участков инфраструктуры.

По состоянию на утро 25 июня последствия непогоды ликвидированы на 9 участках.

Основные работы проводились в районе речек Днестровско-Прутского бассейна, где из-за продолжительных осадков были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

Сейчас восстановительные работы завершены на гонках Делятин – Яремче, Яремче – Микуличин, Долина – Выгода. Продолжаются работы на перегонах Микуличин – Ворохта, Бурштын – Галич, Калуш – Бочаров и Заболотив – Видинев.

В общем железнодорожники расчистили более 300 куб. м селей и восстановили более 900 куб. м насыпей и балластной призмы.

По предварительным прогнозам, последний перегон будет открыт для движения поездов в четверг в 22:00.

Также путевые работники проводят внеплановые осмотры и обходы для выявления повреждений и их оперативного устранения.

Напомним, что на западе Украины из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов и разрушено 117 км автодорог.