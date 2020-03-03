Об этом сообщает канадская газета National Post.
Уточняется, что нидерландскими чиновниками было выпущено соответствующее заявление, согласно которому граждане с внешними признаками простудных заболеваний, а также те, которые недавно были в регионах с распространением болезни, не будут присутствовать на слушаниях суда по делу катастрофы Боинга над Донбассом в 2014 году.
“В связи со вспышкой COVID-19 (коронавирус) органы здравоохранения советуют людям, которые были в зонах риска и у которых наблюдаются симптомы гриппа или температура, оставаться дома”, – сказано в заявлении.
При этом также отмечается, что на данный момент в Нидерландах зафиксировано 18 подтвержденных случаев заражения китайским атипичным коронавирусом.
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