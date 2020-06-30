На ВНО по украинскому языку и литературе не допустили 143 участников

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
В то же время 143 участников не допустили к пунктам тестирования, 52 из них – из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний.
В Минздраве говорят, что соблюдение процедуры тестирования контролировали 127 общественных наблюдателей.
Участники тестирования, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по этим предметам по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.
“Тестирование по украинскому языку и литературе, как и первое ВНО по математике, состоялось в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача Украины”, – отметила заместитель министра ведомства Любомира Мандзий.
Порог “сдал/не сдал” и результаты ВНО по украинскому языку и литературе определят до 24 июля. На страницах участников результаты будут опубликованы до 25 июля.
- 25 июня в Украине тестированием по математике началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года.
- Ранее сообщалось, что показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют провести внешнее независимое оценивание (ВНО).