Covid-19 Украина

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На ВНО по украинскому языку и литературе не допустили 143 участников

Во внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе 30 июня приняли участие 275 081 человек - 74,44% от общего количества зарегистрированных.

Вторник, 30 июня 2020, 20:27

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В то же время 143 участников не допустили к пунктам тестирования, 52 из них – из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний.

В Минздраве говорят, что соблюдение процедуры тестирования контролировали 127 общественных наблюдателей.

Участники тестирования, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по этим предметам по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

“Тестирование по украинскому языку и литературе, как и первое ВНО по математике, состоялось в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача Украины”, – отметила заместитель министра ведомства Любомира Мандзий.

Порог “сдал/не сдал” и результаты ВНО по украинскому языку и литературе определят до 24 июля. На страницах участников результаты будут опубликованы до 25 июля.

Теги: Любомира Мандзий, литература, ВНО

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