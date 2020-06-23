Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

“Мы говорим о показателе 60 на 100 тысяч населения. Это показатель, который обнаруживает количество активных больных на данный момент. На сегодняшний день этот показатель составляет около 48 на 100 тысяч населения, поэтому проведение ВНО в нашей стране возможно”, – сказал Степанов.

Он также пояснил, что активные больные – это не общее количество людей, заболевших, а те, которые болеют сейчас.

По словам министра, показатель, установленный комиссией по ТЭБ и ЧС не превышен, поэтому проведение ВНО состоится.