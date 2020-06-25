В Украине тестированием по математике началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Тестирование по каждому предмету будет начинаться в 11:00.

Во избежание скоплений у входа в пункт тестирования допуск участников к пункту начинаться в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске каждого участника указано промежуток времени, в течение которого ему рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Перед входом в пункт тестирования участникам измерят температуру тела и проверят наличие признаков респираторного заболевания.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Для прохождения теста по математике зарегистрировались 186 072 человека.

В УЦОКО напомнили, что для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия.

Ранее сообщалось, что показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют провести внешнее независимое оценивание (ВНО).