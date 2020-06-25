Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Тестирование по каждому предмету будет начинаться в 11:00.
Во избежание скоплений у входа в пункт тестирования допуск участников к пункту начинаться в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске каждого участника указано промежуток времени, в течение которого ему рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.
Перед входом в пункт тестирования участникам измерят температуру тела и проверят наличие признаков респираторного заболевания.
Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии следующих документов:
- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,
- паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
- приглашения-пропуска участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.
Для прохождения теста по математике зарегистрировались 186 072 человека.
В УЦОКО напомнили, что для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия.
Ранее сообщалось, что показатели заболеваемости коронавирусом в Украине позволяют провести внешнее независимое оценивание (ВНО).
- Кабинет Министров принял решение перевести в онлайн-формат пробное внешнее независимое тестирование 15 и 17 июня. Участникам пробного ВНО вернут деньги.
- Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке властями решения об отмене в 2020 году проведения внешнего независимого оценивания.
- Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что для отмены внешнего независимого оценивания в Украине нет никаких оснований.