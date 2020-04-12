Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Инцидент произошел в Иршавском районе.
“Зарегистрировано уголовное производство по сообщению о возможном непринятии медицинскими работниками районной больницы мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории района. Данную информацию обнаружено прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации”, – рассказали в прокуратуре.
В сообщении, в частности, говорится о том, что медицинский работник районной больницы, умышленно скрыл наличие COVID-19 в одной из пациенток, которая впоследствии умерла.
Предварительная правовая квалификация по ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней).
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