Об этом сообщает издание ТСН и пишут пользователи социальных сетей.
В частности, информацией делятся местные жители. Они выкладывают фотографии, видео пожаров и отмечают, что огонь подбирается к селам: Лучанка-Гай, Веледники-Норинск и Игнатполь.
Кроме того, дым над лесом видно и из города Овруч.
Местные жители помогают спасателям тушить огонь.
Информацию о лесных пожарах также подтверждают в ГСЧС. Спасатели продолжают тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины возле сел.
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