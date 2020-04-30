На территории Житомирской области возобновились пожары в лесах возле населенных пунктов.

Об этом сообщает издание ТСН и пишут пользователи социальных сетей.

В частности, информацией делятся местные жители. Они выкладывают фотографии, видео пожаров и отмечают, что огонь подбирается к селам: Лучанка-Гай, Веледники-Норинск и Игнатполь.

Кроме того, дым над лесом видно и из города Овруч.

Местные жители помогают спасателям тушить огонь.

Информацию о лесных пожарах также подтверждают в ГСЧС. Спасатели продолжают тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины возле сел.