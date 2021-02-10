Факт открытия уголовного производства и начала расследования подтвердил сегодня на брифинге и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

Так, на брифинге прозвучал вопрос, расследуется ли “злоупотребление служебным положением со стороны главы МОЗ Максима Степанова”, и “возможное искусственное завышение стоимости вакцины Sinovac”.

“Без фамилий. НАБУ действительно начало расследование по закупке вакцины. Оно начато в феврале, несколько дней тому назад”, – отметил Грищук, не указав названия вакцины, поскольку “это судебная тайна”.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно было открыто производство и есть ли ориентировочная сумма убытков, Грищук заявил: “Все, что могу сказать, 3 февраля внесены сведения в ЕРДР. Больше информации будет раскрытием тайны”.

Также он не уточнил, по какой именно статье открыто производство.

(На видео – с 38:20 и 50:35)

В то же время в Совете общественного контроля НАБУ сообщили, что речь идет именно о вакцине Sinovac, и опубликовали ответ НАБУ об открытии производства.

Совет общественного контроля просил НАБУ проверить, не было ли злоупотреблений при закупке вакцины Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу с помощью частной фирмы-посредника (“относительно возможного осуществления должностными лицами Министерства охраны здоровья закупок вакцин по завышенной стоимости”).

“3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника. Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП “Медицинские закупки” начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech. Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее “общая эффективность” во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%”, – отмечается в сообщении Совета общественного контроля.

Предварительная правовая квалификация производства: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).