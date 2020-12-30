Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.
В целом, согласно договору, Украина должна получить 1,913 млн доз вакцины.
“Президент Украины Владимир Зеленский совместно с Министерством охраны здоровья проводит активную работу по получению Украиной вакцин против COVID-19. Благодаря поставке вакцин от компании “Синовак” мы получим 1,913 млн доз вакцин против коронавирусной болезни. Во время первой поставки вакцин в Украине доставят 700 тыс. доз. Их мы получим в течение 30 дней после регистрации вакцины или в стране-производителе, или в других странах”, – отметил министр охраны здоровья Максим Степанов.
В МОЗ добавили, что переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 года, а договор подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО “Лекхим”, которое, согласно официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины на территории Украины.
Стоит отметить, что государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma ранее заявила, что промежуточные данные по испытаниям вакцин, произведенных китайской компанией Sinovac, показали эффективность до 97 %.
При этом, биомедицинский центр Института Бутантан в Бразилии, который проводит в стране третью фазу испытаний CoronaVac, сообщил, что Sinovac опубликует результаты испытаний вакцины позже.
- Напомним, Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.