Министерство охраны здоровья заключило контракт о поставках в Украину китайской вакцины производства компании Sinovac Biotech против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

В целом, согласно договору, Украина должна получить 1,913 млн доз вакцины.

“Президент Украины Владимир Зеленский совместно с Министерством охраны здоровья проводит активную работу по получению Украиной вакцин против COVID-19. Благодаря поставке вакцин от компании “Синовак” мы получим 1,913 млн доз вакцин против коронавирусной болезни. Во время первой поставки вакцин в Украине доставят 700 тыс. доз. Их мы получим в течение 30 дней после регистрации вакцины или в стране-производителе, или в других странах”, – отметил министр охраны здоровья Максим Степанов.

В МОЗ добавили, что переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 года, а договор подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО “Лекхим”, которое, согласно официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины на территории Украины.

Стоит отметить, что государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma ранее заявила, что промежуточные данные по испытаниям вакцин, произведенных китайской компанией Sinovac, показали эффективность до 97 %.

При этом, биомедицинский центр Института Бутантан в Бразилии, который проводит в стране третью фазу испытаний CoronaVac, сообщил, что Sinovac опубликует результаты испытаний вакцины позже.