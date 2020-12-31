Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей Facebook-странице.
“Она (компания Sinovac Biotech, – ред.) Производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признано в мире. Это факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт. Независимо от обязательного хайпа со стороны политических или антивакцинних оппонентов”, – отметил президент.
Он заявил, что предварительный заказ вакцины еще до ее регистрации – это обычная практика, которой пользуются другие страны.
По словам Зеленского, разработка этой вакцины “не была политизированной задачей”. Это просто “надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды”.
Зеленский рассказал, что Украина заключила контракт с компанией на поставку вакцины еще до официальной регистрации, поскольку многие страны стоят в очереди, а государство должно обеспечить граждан качественной вакциной как можно быстрее. Однако вакцина поступит в Украину только после регистрации и доказательства эффективности.
“Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, вполне реально получить вакцину уже этой зимой”, – добавил президент.
Украина договорилась о закупке 1,9 млн доз Sinovac, а также до 8 млн доз бесплатной вакцины по глобальному механизму COVAX. Власть работает над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз. Параллельно проводят переговоры с другими производителями.
Напомним, что вчера Министерство охраны здоровья через свое предприятие “Медицинские закупки Украины”, которое было определено как оператор по закупке вакцин, заключило договор на поставку 1 млн 913 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что Украина сможет получить в рамках глобальной программы вакцинации COVAX вакцины от компаний AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США), а также Johnson & Johnson (США).
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.