Украина договорилась о прямых поставках вакцины от китайской компании Sinovac Biotech еще до ее официальной регистрации, поскольку это "действительно надежная вакцина от опытной компании".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей Facebook-странице.

“Она (компания Sinovac Biotech, – ред.) Производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признано в мире. Это факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт. Независимо от обязательного хайпа со стороны политических или антивакцинних оппонентов”, – отметил президент.

Он заявил, что предварительный заказ вакцины еще до ее регистрации – это обычная практика, которой пользуются другие страны.

По словам Зеленского, разработка этой вакцины “не была политизированной задачей”. Это просто “надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды”.

Зеленский рассказал, что Украина заключила контракт с компанией на поставку вакцины еще до официальной регистрации, поскольку многие страны стоят в очереди, а государство должно обеспечить граждан качественной вакциной как можно быстрее. Однако вакцина поступит в Украину только после регистрации и доказательства эффективности.

“Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, вполне реально получить вакцину уже этой зимой”, – добавил президент.

Украина договорилась о закупке 1,9 млн доз Sinovac, а также до 8 млн доз бесплатной вакцины по глобальному механизму COVAX. Власть работает над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз. Параллельно проводят переговоры с другими производителями.

Напомним, что вчера Министерство охраны здоровья через свое предприятие “Медицинские закупки Украины”, которое было определено как оператор по закупке вакцин, заключило договор на поставку 1 млн 913 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.