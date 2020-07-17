Национальное антикоррупционное бюро рассекретило материалы следственных действий и детали преступлений, в которых подозревается глава Окружного админ суда Киева Павел Вовк и еще 11 человек.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 17 июля, детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”. Позднее стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк), а также еще шести лицам.

Известно, что глава ОАСК, его заместитель, пятеро судей ОАСК, глава Государственной судебной администрации Украины и еще 4 лиц (всего 12) подозреваются в создании преступной организации, которая действовала в интересах политиков и бизнес-кругов и преследовала цель захвата государственной власти.

Детективы НАБУ со Службой безопасности Украины задокументировали несколько отдельных фактов совершения коррупционных преступлений, а также “целую систему управляемого правосудия, которая не только способствовала личному обогащению судей, а и использовалась главой ОАСК, как инструмент захвата им власти и судебной системы”.

Ведомство представило 45-минутный фильм под названием “Злоупотребления в ОАСК: новые эпизоды”, в котором рассекретило детали преступлений.

#Буквы приводят ключевые факты, изложенные в фильме.

Эпизод 1. Имущество судей

Детективы установили, что председатель и судьи ОАСК владеют дорогостоящими активами, многие из которых не отражены в декларациях, и ведут образ жизни, несопоставимый с их уровнем официальных доходов.

Квартира замглавы ОАСК. НАБУ приводит информацию о том, что один из заместителей Вовка получил от государства служебную квартиру площадью около 150 кв.м. для проживания с родителями. Позднее квартиру приватизировали и продали за более чем 9 млн грн.

Отдых Вовка на Мальдивах и имущество его семьи. Правоохранители указывают, что за последние 5 лет глава ОАСК более 30 раз побывал за рубежом. В частности, несколько раз отдыхал на Мальдивских островах. Некоторые путешествия были осуществлены чартерными рейсами, при этом стоимость одной поездки могла превышать $50 тысяч. Также Вовк приобрел несколько килограммов изделий из золота у своего коллеги — судьи апелляционного суда.

Следствие установило, что экс-супруга Вовка, его брат и другой родственник в 2017-2018 годах получили более 5 млн гривен от махинаций с облигациями внутреннего государственного займа: родственники главы ОАСК перепродавали ценные бумаги через третьих лиц.

Эпизод 2. Заказные решения ОАСК

Детективы НАБУ заявили, что участники возглавляемой Вовком преступной организации “принимали заказные решения в интересах политических элит и бизнес-кругов, а также в собственных интересах, вмешиваясь в любые государственные процессы”.

“Глава ОАСК использовал, в частности, схему по предоставлению искусственных, надуманных исков от подставных общественных организаций или физических лиц к своему же суду с последующим “сверхбыстрым” их рассмотрением. В то время обычные граждане годами ждут решения по своим делам, а председатель ОАСК во многочисленных интервью постоянно ссылается на чрезмерную загруженность суда”, — подчеркнули в НАБУ.

По данным следствия, Вовк в обмен на неправомерную выгоду оказывал давление на своих подчиненных, с целью добиться вынесения ими нужного решения. Тем судьям, которые отказывались, Вовк угрожал подачей жалобы в Высший совет правосудия (через третьих лиц) или проверками их деклараций Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Среди таких решений НАБУ приводит решение о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде. В 2019 году ОАСК рассматривал иск о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде. Решение суда открывало путь к роспуску парламента. Глава ОАСК в разговоре с судьей ОАСК, запись которого приводит НАБУ, заявил о готовности суда принять такое решение с целью отомстить действующей власти.

Также на записи попали моменты, где судья Вовк обсуждает с неизвестным собеседником готовность судей ОАСК вынести решение в пользу неназванной промышленно-финансовой группы за неправомерную выгоду.

Сообщается и об инциденте, когда замглавы ОАСК подал фейковый иск якобы от нардепа Давида Жвании о запрете для пятого президента Украины Петра Порошенко и других чиновников выезжать из страны в течение года после президентских выборов.

Эпизод 3. Захват власти главой ОАСК

НАБУ задокументировали действия главы ОАСК, направленные на захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.

В этом ключе НАБУ упоминает об обстоятельствах проведения в марте 2019 года конкурса для подбора новых членов ВРП по квоте президента. Установлено, что Вовк, предполагая, что конкурс могут выиграть нелояльные к нему лица, добивался через третьих лиц отмены результатов конкурса. В апреле 2019 года ОАСК запретил Конкурсной комиссии принимать решение о списке рекомендуемых кандидатов, а глава суда подобрал себе лояльного кандидата.

Эпизод 4. Вмешательство главы ОАСК в деятельность других органов власти

Правоохранители задокументировали факты влияния председателя ОАСК на судей Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, Шестого апелляционного административного суда, членов Высшего совета правосудия, ВККС, должностных лиц НАПК, Государственного бюро расследований, других центральных органов государственной власти, министерств и правоохранительных органов.

В этом пункте сообщается о таких фактах:

принятие Конституционным Судом Украины решения о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного Кодекса Украины о незаконном обогащении в то время, когда велось расследование о возможном незаконном обогащении главы ОАСК и его заместителей;

заявления главы ОАСК о том, что он “решает вопрос” о признании неконституционной нормы об увольнении судей в случае непрохождения ими аттестации в Высшей квалификационной комиссии;

реплики главы ОАСК о том, что он занимается вопросом о признании неконституционным закона “Об очищении власти”, которым была осуществлена люстрация чиновников времен беглого президента Виктора Януковича;

упоминания Вовком связей в Суворовском суде Одессы, который в мае 2019 года принял решение о Высшей квалификационной комиссии;

признание КСУ неконституционной статьи 375 УКУ (о принятии судьей заведомо несправедливых решений), которую инкриминировали главе и судьям ОАСК;

попытки главы ОАСК через бывшего сотрудника НАПК добиться не составления протокола о коррупционном административном правонарушении, совершенном нардепом;

организация “минирования” здания суда, где рассматривался вопрос об увольнении заместителя главы ОАСК;

многие другие.

Эпизод 4. “Особый” статус

Сообщается об инциденте, который имел место в марте 2019 года и связан с празднованием главой ОАСК дня рождения в одном из киевских ресторанов. Из записей разговоров Вовка следует, что стоимость банкета в чеке была специально занижена.

Проект “Слідство. Інфо” делал репортаж об этом банкете и глава ОАСК пытался проверить трафик телефона журналистки, которая принимала участие в съемках, через контакты в правоохранительных органах.

Ранее задокументированный эпизод

В июле 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало записи разговоров главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка с членами Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.

Стоит отметить, что глава суда Павел Вовк заявлял, что опубликованная НАБУ прослушка судей ОАСК – подделка.

Тогда же были проведены обыски в помещениях ОАСК и Суворовского районного суда Одессы. Как следствие, правоохранители сообщили о подозрении главе ОАСК и еще трем судьям.

Служителям Фемиды инкриминировали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешательства в деятельность судебных органов для создания искусственных препятствий в работе ВККС.