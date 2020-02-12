Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по делу о незаконном получении бывшим народным депутатом более 758 тысяч гривен компенсации за жилье.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

“12 февраля 2020 НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о завершении досудебного расследования по подозрению в получении незаконной компенсации из государственного бюджета на оплату жилья. Материалы дела предоставлены стороне защиты для ознакомления. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением)”, – сказано в сообщении.

Вероятно речь идет о народном депутате прошлого созыва Дмитрии Колесникове.

Следствию удалось установить, что нардеп имел в Киеве свое жилье, однако утаил этот факт и получал компенсацию за аренду в отеле “Киев” с 2014 по 2018 год.

13 декабря Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном нарушении. Позже его внесли в государственный реестр коррупционеров.