В Министерстве внутренних дел заявили, что украинская полиция правомерно прекратила расследование по делу, где фигурировал нынешний президент США Джо Байден.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В частности, суд отказал экс-генпрокурору Виктору Шокину в удовлетворении жалобы на дознавателя полиции, который закрыл в сентябре 2020 года уголовное производство, в котором фигурировал Байден.

“Уголовное производство №62020000000000236 было закрыто 23 сентября 2020 (а это еще за несколько месяцев до проведения выборов президента США) в связи с отсутствием состава преступления. С этим решением не согласился заявитель Виктор Шокин и его адвокаты. Они обратились с жалобой на дознавателя полиции в суд. Детально ознакомившись с материалами производства, 25 февраля 2021 года суд вынес свой вердикт: в удовлетворении жалобы отказать (дело №757 / 42457/20-к). Полиция закрыла дело на законных основаниях”, – отметили в МВД.

Напомним, в ноябре 2020 стало известно, что Национальная полиция закрыла уголовное производство по экс-вице-президенту США Джо Байдену, которое было открыто по заявлению экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Ранее Шокин заявил, что в 2016 году был уволен с должности генпрокурора якобы из-за давления со стороны бывшего вице-президента США Байдена. По его словам, Байден требовал освободить его в обмен на предоставление Украине гарантий на $1 млрд долларов. Причиной для этого стало расследования деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена — Хантер.

В феврале за решение суда производство по заявлению Фокина было открыто, однако в нем не было указано имя лица, якобы вмешивалась в деятельность Шокина.