Печерский суд Киева обязал внести в открытое дело имя экс-вице-президента США как лица, которое могло вмешиваться в работу генпрокурора Украины.

Об этом сообщается в решении суда.

Уточняется, что с жалобой в суд обратился бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин. В производстве по его заявлению, зарегистрированном 24 февраля 2020 года, отсутствует имя того, кто вмешивался в деятельность Шокина, хотя бывший генпрокурор его указывал.

Ранее в Офис генпрокурора уже поступала жалоба на данное бездействие, однако там отказались внести в производство имя экс-вице-президента США.

В данный момент Печерский суд города Киева постановил внести в реестр имя вице-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Соответствующее решение было принято судьей Сергеем Вовком.

По мнению Шокина, Байден должен быть обвинен по статье криминального кодекса Украины “вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного ограна”.