Об этом сообщается в решении суда.
Уточняется, что с жалобой в суд обратился бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин. В производстве по его заявлению, зарегистрированном 24 февраля 2020 года, отсутствует имя того, кто вмешивался в деятельность Шокина, хотя бывший генпрокурор его указывал.
Ранее в Офис генпрокурора уже поступала жалоба на данное бездействие, однако там отказались внести в производство имя экс-вице-президента США.
В данный момент Печерский суд города Киева постановил внести в реестр имя вице-президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.
Соответствующее решение было принято судьей Сергеем Вовком.
По мнению Шокина, Байден должен быть обвинен по статье криминального кодекса Украины “вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного ограна”.
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