Державне бюро розслідувань (ДБР) за рік так і не оголосило підозри в провадженні щодо нападу в Києві на журналіста hromadske Богдана Кутєпова з боку поліцейських.

Про це ДБР повідомило у відповідь на запит “Детектора медіа”.

Напад на журналіста стався біля Кабінету Міністру 29 квітня 2020 року. Тоді поліцейські зламали техніку Кутєпова, який висвітлював біля Кабміну акцію протесту підприємців, котрі виступали проти затверджених обмежень під час карантину.

Крім того, не пояснивши законності своїх вимог, поліцейські силою виштовхали журналіста із зони видимості акції протесту.

“Повідомлення особі/особам про підозру не здійснювалося, досудове розслідування здійснюється в межах строків, передбачених КПК України. На даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення”, – розповіли в ДБР у відповідь на запит.

Вказана справа розслідується з 29 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як зазначає “Детектора медіа”, кваліфікацію злочину не змінювали, попри те, що сам Кутєпов пропонував перекваліфіковувати провадження (за статтею про завдання матеріальної шкоди під час виконання службових обов’язків).

Раніше журналіст повідомив “Детектору медіа”, що розслідування можуть затягувати: якщо поліцейського засудять за перевищення влади, то він не зможе працювати в правоохоронних органах.

(На відео – з 40:00)

Наразі не відомі результати службової перевірки. Крім того, не відомо, чи досі відсторонені від роботи поліцейські, які напали на Кутєпова. Голова Національної поліції Ігор Клименко ще в день нападу заявляв, що особи поліцейських встановили.