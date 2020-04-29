Про це стало відомо з прямого ефіру Богдана Кутєпова, який транслювався у Facebook.
Журналіст вів пряму трансляцію, перебуваючи навпроти Кабінету Міністрів і в Маріїнському парку. Поліцейські звернулися до нього з вимогою залишити “зелену зону”.
Не назвавши прізвища та не пояснивши законності своїх вимог, поліцейські силою виштовхали журналіста із зони видимості акції протесту.
У відповідь на запитання Кутєпова поліцейські продовжили його штовхати, внаслідок чого пошкодили техніку.
Кутєпов повідомив у прямому ефірі, що має намір зателефонувати в поліцію.
Наразі цей інцидент вже засудили в організації “Інститут масової інформації”.
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