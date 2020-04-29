Поліцейські зламали техніку журналіста "Громадського телебачення" Богдана Кутєпова тоді, як він стрімив акцію протесту біля Кабміну.

Про це стало відомо з прямого ефіру Богдана Кутєпова, який транслювався у Facebook.

Журналіст вів пряму трансляцію, перебуваючи навпроти Кабінету Міністрів і в Маріїнському парку. Поліцейські звернулися до нього з вимогою залишити “зелену зону”.

Не назвавши прізвища та не пояснивши законності своїх вимог, поліцейські силою виштовхали журналіста із зони видимості акції протесту.

У відповідь на запитання Кутєпова поліцейські продовжили його штовхати, внаслідок чого пошкодили техніку.

Кутєпов повідомив у прямому ефірі, що має намір зателефонувати в поліцію.

Наразі цей інцидент вже засудили в організації “Інститут масової інформації”.