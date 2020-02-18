Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали “за и против”, но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести! Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно”, – говорится в сообщении.
Дату проведения презентации Сивохо пообещал сообщить позже.
Напомним, в Украине 19 февраля планировали запустить Национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе.
- Сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого).
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю атаку оккупантов на Донбассе, назвав ее попыткой сорвать мирный процесс.
- Фракция “Европейской Солидарности” требует вызвать сегодня в Верховную Раду министра обороны Украины Андрея Загороднюка и начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака в связи с эскалацией ситуации на Донбассе.