Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо решил перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства из-за атаки боевиков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали “за и против”, но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести! Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно”, – говорится в сообщении.

Дату проведения презентации Сивохо пообещал сообщить позже.

Напомним, в Украине 19 февраля планировали запустить Национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе.