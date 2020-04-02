Об этом он сообщил в своем Facebook.
Он сообщил, что находится дома и завтра в Александровской больнице ему должны сделать третий тест на коронавирус.
“Чувствую себя нормально, нахожусь дома, изолированный. Завтра поеду в Александровскую больницу забирать выписку. Сделают третий тест на коронавирус, дай бог, что он покажет отрицательный результат”, – рассказал депутат.
Также он отметил, что в Сети распространяются слухи о том, что он делал тест в клинике Eurolab, которая скрыла эти результаты. Он заверил, что это ложь – он делал тесты в “Добробуте”.
“Я переболел коронавирусом, лежал в государственной больнице, меня лечили украинские врачи”, – добавил Шахов.
Он снова заявил, что коронавирус — биологическое оружие. Шахов призвал украинцев не паниковать, ведь “это не такая страшная болезнь, как ее рисуют”.
Шахов также отметил, что переболела вся его семья.
“У меня семья уже переболела – и дети переболели, но тогда еще не слышали слова “коронавирус”, действительно у них были симптомы. И жена переболела, и бабушка переболела”, – рассказал Шахов.
Ранее Шахов заявил, что в создании коронавируса COVID-19 замешана Большая семерка – США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.
- 18 марта стало известно, что у народного депутата от группы “Довира” Сергея Шахова обнаружили коронавирус COVID-19. До этого он вернулся из Италии. Информацию об инфицировании нардепа подтвердили в МОЗ Украины.
- 31 марта Сергея Шахова выписали из больницы.