Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым предоставляется право детям-сиротам, в том числе после достижения ими 23 лет, на внеочередное получение жилья из жилого фонда.

Об этом сообщают #Буквы.

Проект закона № 3577 поддержали 330 нардепов.

Законопроект предусматривает предоставление права лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе после достижения ими 23 лет, на внеочередное получение жилья из жилищного фонда социального назначения.

Кроме этого, предусмотрено обеспечение их социальным или арендованным жильем до предоставления благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

Процедура будет выглядеть следующим образом:

• Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, с 16 лет принимаются органами местного самоуправления на учет как граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

• Такие дети после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения (при условии их пребывания на учете).

• Такие дети имеют право на денежную компенсацию за предусмотренное для них жилье.

Закон регулирует постановку на учет детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе.