Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который направлен на поддержку бизнеса во время карантина и предусматривает списание некоторых налоговых долгов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект закона № 4430 в первом чтении проголосовали 305 нардепов, а во втором – 302.

Народные избранники также поддержали предложение заместителя главы ВР Елены Кондратюк о безотлагательном подписании документа спикером Дмитрием Разумковым.

Законопроект был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским.

Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы.

Ключевые положения законопроекта следующие:

• списание налогового долга налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн (и он не погашен по состоянию на 01.11.2020);

• отсрочка до 29 декабря 2021 года погашения налогового долга налогоплательщиков – физических лиц, в том числе самозанятых лиц (который в общей сумме не превышает 6 800 гривен);

• списание пени и штрафных санкций в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона;

• увеличение порога объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3060 гривен;

• освобождение плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года;

• освобождение плательщиков единого налога первой группы от начисления, исчисления и уплаты единого взноса (речь идет о суммах за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 года; такие периоды включаются в страховой стаж);

• не облагать налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом Украины “О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период установления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украина острой респираторной болезни COVID-19” (№4429, который также был сегодня принят).