Об этом сообщают #Буквы.

Проект постановления № 4449 был зарегистрирован в Парламенте накануне, 2 декабря, а сегодня уже принят. За документ проголосовали 237 нардепов.

Инициаторами постановления стали депутаты от “Слуги народа”, “Батькивщины” и ОПЗЖ.

Так, обычно месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов нардепов составлял 25 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (в 2020 году это 52 550 грн).

Согласно принятому постановлению, эта сумма в декабре будет увеличена в двое и составит 50 прожиточных минимумов (или 105 тыс. 100 грн).

“Временно в период с 1 по 31 декабря 2020 года установить месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в размере 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2020 года”, – сказано в документе.

Таким образом, каждый нардеп получит более 100 тыс. грн на выплату зарплат своим помощникам в декабре.

В пояснительной записке говорится, что указанное решение не нуждается в дополнительном финансировании, поскольку это неиспользованный остаток средств по бюджетной программе “Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады”.

Данное решение уже прокомментировал нардеп от “Европейской Солидарности” Владимир Арьев.

“Верховная Рада увеличила вдвое зарплату помощникам нардепов в декабре 2020 года (постановление 4449). Это при бюджетной дыре невиданного размера и нехватке средств на все, при задолженности зарплат бюджетникам, которая ежемесячно растет, такое расточительство!” – отметил он, уточнив, что фракция “ЕС” в полном составе за это не голосовала.