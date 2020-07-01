Народные депутаты фракции "Европейская Солидарность" заявили судье о совершении прокурором преступления в виде обвинения нардепов в зависимости от пятого президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В ходе заседания суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко прокуроры попросили приобщить к материалам расследования документы о влиянии главы “Европейской солидарности” на нардепов партии.

“Установлено, что Петр Порошенко, будучи главой фракции политической партии “Европейская солидарность”, имея влияние на народных депутатов политической партии…”, – заявили прокуроры.

Нардепы возмутились и ответили, что они абсолютно независимы и это неуважение к избирателям партии.

“Уважаемый господин судья, мы хотим свидетельствовать о нашей независимости. Вы прекрасно знаете, что если сейчас прокуроры говорят о зависимости депутатов – это значит давление на нас. Это преступление. Затем Петру Порошенко еще предъявят давление на народных депутатов, как на Семочко? Это что такое происходит? Мы выражаем протест”, – заявила сопредседатель фракции “ЕС” Ирина Геращенко.

Нардепы призвали судью зафиксировать их заявление о совершении преступления представителем Генпрокуратуры.

“26 народных депутатов Украины заявляют, что только что в вашем присутствии было совершено преступление. Мы заявляем о преступлении. Представители Генпрокуратуры только что обвинили политическую оппозиционную фракцию, 26 нардепов, будто на нас оказывает давление и что мы в зависимости от Петра Порошенко. Мы давали присягу народу Украины, украинским избирателям. Мы присягали на верность Украине. Мы служим народу Украины. На нас не оказывается давление. В этом зале мы находимся по нашей воле”, – подчеркнула Геращенко.

Нардепы отметили, что сегодня внесут заявление в Единый государственный реестр и будут просить расследования.