Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В начале заседания защита Порошенко заявила, что Печерский суд не имеет права рассматривать дело. Адвокат Игорь Головань пояснил, что этим должен заниматься Шевченковский суд – так как ему подведомственный центральный аппарат Госбюро расследований и Офис генпрокурора, которые вручали подозрение пятому президенту.

При этом адвокат Илья Новиков сообщил, что отвод судье Сергею Вовку заявлять не будут. Однако, по его словам, это не означает доверия к нему.

Порошенко заявил, что поддерживает позицию своих адвокатов.

Следующее заседание состоится 1 июля в 14:00.

Напомним, 10 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда политик пришел на допрос в ГБР. По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия государству якобы причинен ущерб на сумму 557 тыс. грн.

В связи с этим Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчивается политические преследования оппозиции.

Впоследствии экс-премьер и глава МИД Швеции, один из авторов программы “Восточного партнерства” Карл Бильдт заявил, что Европейский союз будет вынужден принять меры в случае политически мотивированного преследования экс-президента Украины Петра Порошенко.