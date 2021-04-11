Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло первый полет малого вертолета Ingenuity на Марсе на 14 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полет решили перенести из-за проблем, возникших во время теста высокоскоростного вращения роторов в пятницу.

При этом отмечается, что вертолет безопасен и исправен, и все телеметрические данные переданы на Землю.

Команда вертолета проверяет телеметрию, чтобы диагностировать и понять проблему. После этого они проведут тест на полной скорости.

Планируется, что 1,8-килограммовый вертолет совершит несколько коротких перелетов в течение месяца. Марсоход Perseverance в это время будет оставаться рядом с Ingenuity, чтобы фиксировать его передвижения.

Ingenuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance в феврале 2021 года. Вертолет будет использоваться для изучения возможности использования винтокрылых летательных аппаратов в разряженной атмосфере Марса.

Марсоход будет искать следы древней марсианской жизни. Кроме того, он будет изучать климат Марса, собирать пробы образцов грунта для последующей доставки на Землю и сможет опробовать технологии, которые используют в ходе будущих пилотируемых полетов к Марсу (например, такие как получение кислорода из атмосферы).