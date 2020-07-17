Об этом сообщает издание The Guardian.
В настоящее время исследователи по всему миру занимаются разработкой вакцины от COVID-19. Процесс разработки и исследования препаратов отслеживается Всемирной организацией здравоохранения.
ВОЗ проинформировала о разработке 163 препаратов. Из них 140 таких, испытание которых на людях еще не начато, и 23 таких, клинические исследования находятся на различных стадиях.
Как тестируются вакцины?
Испытание вакцины включаю две стадии — доклиническую, когда исследователи дают вакцину животным, чтобы увидеть, вызывает ли она иммунный ответ, и трехэтапную клиническую.
На первом этапе клинических испытаний вакцину дают небольшой группе людей, чтобы убедиться в ее безопасности и проанализировать иммунный ответе, который она вызывает.
На втором этапе вакцина предоставляется сотням людей. Ученые получают возможность больше узнать о безопасности вакцины и правильной дозировке.
На третьем этапе вакцина предоставляется тысячам людей. Исследователи изучают возможные побочные эффекты вакцины и ее эффективность. На этом этапе исследований специалисты сравнивают действие препарата, анализируя состояние контрольной группы, которая вместо лекарства принимает плацебо.
За этим этапом следует одобрение вакцины для общего применения.
Насколько мир близок к созданию вакцины от COVID-19?
Вакцины обычно требуют многолетних испытаний и дополнительного времени для масштабного производства, но ученые надеются разработать вакцину против коронавируса в течение 12-18 месяцев.
По состоянию на 17 июля к третьей, финальной фазе клинических испытаний подошли:
- Китайская компания Sinovac разрабатывает вакцину на основе инактивированных частиц Covid-19. Вакцина переходит в фазу 3 испытаний в Бразилии.
- Оксфордский университет совместно с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Вакцина содержит генетический код белков, обнаруженных на коронавирусе, и вызывает сильный иммунный ответ в организме человека. Вакцина находится в комбинированном исследовании фазы 2/3 в Великобритании и недавно прошла испытания фазы 3 в Южной Африке и Бразилии.
- Университет Мельбурна совместно с Детскиим исследовательский институт Мердока испытывает в третьей фазе вакцину против туберкулеза, которая была разработана почти 100 лет назад. Считается, что вакцина не защищает непосредственно от COVID-19 но может стимулировать неспецифический иммунный ответ организма.
На второй стадии клинических исследований находятся 11 вакцин, которые разрабатываются: китайской компанией CanSino Biologics и Пекинским институтом биотехнологии, американской биотехнологической компания Moderna, компании Inovio Pharmaceuticals и Международного института вакцин, Университета Осаки и компаний AnGes и Takara Bio, компании Cadila Healthcare Limited, Уханьского института биопрепаратов совместно с компанией Sinopharm, Пекинского института биопрепаратов и компании Sinopharm, компании Bharat Biotech, компании Novavax, группы из компаний BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.
Еще 19 вакцин находятся на первом этапе клинических испытаний.
- Напомним, в апреле ВОЗ сообщало, что ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.
- Также в апреле ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- В июле компания Moderna (США) заявила о готовности первой вакцины от коронавируса COVID-19. Вакцина успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.