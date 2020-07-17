В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает разработку и тестирования 163 потенциальных вакцин от COVID-19. К третьей стадии испытаний дошли только 3 препарата.

Об этом сообщает издание The Guardian.

В настоящее время исследователи по всему миру занимаются разработкой вакцины от COVID-19. Процесс разработки и исследования препаратов отслеживается Всемирной организацией здравоохранения.

ВОЗ проинформировала о разработке 163 препаратов. Из них 140 таких, испытание которых на людях еще не начато, и 23 таких, клинические исследования находятся на различных стадиях.

Как тестируются вакцины?

Испытание вакцины включаю две стадии — доклиническую, когда исследователи дают вакцину животным, чтобы увидеть, вызывает ли она иммунный ответ, и трехэтапную клиническую.

На первом этапе клинических испытаний вакцину дают небольшой группе людей, чтобы убедиться в ее безопасности и проанализировать иммунный ответе, который она вызывает.

На втором этапе вакцина предоставляется сотням людей. Ученые получают возможность больше узнать о безопасности вакцины и правильной дозировке.

На третьем этапе вакцина предоставляется тысячам людей. Исследователи изучают возможные побочные эффекты вакцины и ее эффективность. На этом этапе исследований специалисты сравнивают действие препарата, анализируя состояние контрольной группы, которая вместо лекарства принимает плацебо.

За этим этапом следует одобрение вакцины для общего применения.

Насколько мир близок к созданию вакцины от COVID-19?

Вакцины обычно требуют многолетних испытаний и дополнительного времени для масштабного производства, но ученые надеются разработать вакцину против коронавируса в течение 12-18 месяцев.

По состоянию на 17 июля к третьей, финальной фазе клинических испытаний подошли:

Китайская компания Sinovac разрабатывает вакцину на основе инактивированных частиц Covid-19. Вакцина переходит в фазу 3 испытаний в Бразилии.

Оксфордский университет совместно с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Вакцина содержит генетический код белков, обнаруженных на коронавирусе, и вызывает сильный иммунный ответ в организме человека. Вакцина находится в комбинированном исследовании фазы 2/3 в Великобритании и недавно прошла испытания фазы 3 в Южной Африке и Бразилии.

Университет Мельбурна совместно с Детскиим исследовательский институт Мердока испытывает в третьей фазе вакцину против туберкулеза, которая была разработана почти 100 лет назад. Считается, что вакцина не защищает непосредственно от COVID-19 но может стимулировать неспецифический иммунный ответ организма.

На второй стадии клинических исследований находятся 11 вакцин, которые разрабатываются: китайской компанией CanSino Biologics и Пекинским институтом биотехнологии, американской биотехнологической компания Moderna, компании Inovio Pharmaceuticals и Международного института вакцин, Университета Осаки и компаний AnGes и Takara Bio, компании Cadila Healthcare Limited, Уханьского института биопрепаратов совместно с компанией Sinopharm, Пекинского института биопрепаратов и компании Sinopharm, компании Bharat Biotech, компании Novavax, группы из компаний BioNTech, Fosun Pharma и Pfizer.

Еще 19 вакцин находятся на первом этапе клинических испытаний.