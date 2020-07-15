Компания Moderna (США) заявила о готовности первой вакцины от коронавируса COVID-19. Вакцина успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.

Об этом сказано в официальном пресс-релизе компании.

Эта вакцина стимулирует иммунные реакции. То есть иммунитет гораздо быстрее справляется с коронавирусом. Такой результат был получен у всех добровольцев, которым вводили вакцину.

На этом этапе результаты показали, что вакцина работает эффективно.

Что касается побочных эффектов, то вследствие введения вакцины могут возникать усталость, озноб, головная боль, боль в мышцах и в месте инъекции.

На данный момент эта вакцина остается первой среди всех пробных препаратов.

Теперь стартовала вторая фаза испытания вакцины компании Moderna. Если на первом этапе препарат давали ограниченномe количеству здоровых людей, теперь будут проводиться расширенные клинические испытания, в том числе на пациентах различных возрастных групп и с проблемами здоровья.

Третья фаза должна стартовать в конце июля. Принимать участие в тестировании будут 30 тысяч добровольцев. Это позволит гораздо точнее определить эффективность и безопасность нового препарата.

Только после третьего этапа исследований будет принято решение относительно того, можно ли начинать массовый выпуск вакцины.