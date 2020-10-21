Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, которая состоялась онлайн.

Свое заявление Столтенберг сделал накануне двухдневного заседания министров обороны стран-членов НАТО.

“Позже, в этом году, будет доклад экспертов. Я буду опираться на этот доклад, на консультации, предложения и указания от стран-членов НАТО, а также на обсуждение, которое пройдет на уровне министров иностранных дел в декабре, и потом внесу свои предложения для глав государств и правительств. Частью этого процесса в рамках экспертных групп и во время моих консультаций, которые состоятся перед представлением предложений, будут консультации с партнерами, в том числе с Грузией и Украиной”, – сказал он.

Столтенберг также отметил, что для Альянса партнерство имеет большое значение.

“Грузия и Украина – это партнеры, которые высоко ценятся. Они важны для НАТО по многим причинам, поскольку они вносят вклад в миссии и операции НАТО, а также из-за стратегической важности региона Черного моря, которая недавно увеличилась. И по этой причине происходит близкое взаимодействие с ними. Мы обсуждаем и прислушиваемся к таким партнерам как Украина и Грузия”, – добавил Столтенберг.

Однако генсек альянса пока не сообщил, где и когда именно состоится саммит лидеров НАТО в 2021 году.