Научные гонки: что происходило с акциями производителей вакцины за год пандемии

Всемирная пандемия коронавируса дала возможность фармацевтическим компаниям продемонстрировать силу научного прогресса. Акции некоторых компаний взлетели в несколько раз.

Об этом сообщается в материале #Букв.

Значительно выросли акции Moderna, Novavax и AstraZeneca. А вот стоимость акций Pfizer упала. Партнерство с BioNTech, высокая стоимость производства вакцины и ее логистика, а также растущее число конкурентов снизили доверие инвесторов к компании. При этом компания сможет увеличить выручку в 2021 году.