Научные гонки: что происходило с акциями производителей вакцины за год пандемии

Об этом сообщается в материале #Букв.
Значительно выросли акции Moderna, Novavax и AstraZeneca. А вот стоимость акций Pfizer упала. Партнерство с BioNTech, высокая стоимость производства вакцины и ее логистика, а также растущее число конкурентов снизили доверие инвесторов к компании. При этом компания сможет увеличить выручку в 2021 году.
Напомним, что посещаемость магазинов розничной торговли резко упала, поскольку в 2020 году покупатели не выходили из дома. Люди отдавали предпочтение онлайн-покупкам. Меньше всего люди ходили в магазины в Германии (падение на -97%), Великобритании (-78%).
- Ранее сообщалось, что пандемия нанесла сокрушительный удар по сфере туризма. из-за локдауна в 2020 году туристические поездки сократились на 58-78%.