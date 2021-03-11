Covid-19 Украина

обновлено 11.03.2021 в 19:02

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1425522 (+9084)

Болеют:

187591 (+9084)

Выздоровели:

1210246 (+5330)

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Научные гонки: что происходило с акциями производителей вакцины за год пандемии

Всемирная пандемия коронавируса дала возможность фармацевтическим компаниям продемонстрировать силу научного прогресса. Акции некоторых компаний взлетели в несколько раз.

Четверг, 11 марта 2021, 18:38

Об этом сообщается в материале #Букв.

Значительно выросли акции Moderna, Novavax и AstraZeneca. А вот стоимость акций Pfizer упала. Партнерство с BioNTech, высокая стоимость производства вакцины и ее логистика, а также растущее число конкурентов снизили доверие инвесторов к компании. При этом компания сможет увеличить выручку в 2021 году.

Напомним, что посещаемость магазинов розничной торговли резко упала, поскольку в 2020 году покупатели не выходили из дома. Люди отдавали предпочтение онлайн-покупкам. Меньше всего люди ходили в магазины в Германии (падение на -97%), Великобритании (-78%).

  • Ранее сообщалось, что пандемия нанесла сокрушительный удар по сфере туризма. из-за локдауна в 2020 году туристические поездки сократились на 58-78%.
Теги: AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer

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