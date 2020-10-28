НАПК закрыло доступ к Реестру деклараций во исполнение решения КСУ

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Напомним, Конституционный суд ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции и отменил ответственность для должностных лиц за ложное декларирование.
Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование.
“Это сокрушительное поражение антикоррупционной реформы в Украине. Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции”, – отметил глава НАПК.
- Ранее Нацагентство по предупреждению коррупции заявило, что выявило признаки декларирования ложной информации у двух судей Конституционного Суда, которые принимали решение о статье 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за ложное декларирование. Из-за этого у судей мог быть конфликт интересов.
- Офис президента уверяет, что позднее президент Владимир Зеленский выступит с законодательной инициативой, которая позволит снова привлечь нарушителей правил декларирования к ответственности.