НАПК закрыло доступ к Реестру деклараций во исполнение решения КСУ

Во исполнение решения Конституционного Суда Украины № 13-р / 2020 от 27 октября 2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) сегодня, 28 октября, в 19:00 закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Напомним, Конституционный суд ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции и отменил ответственность для должностных лиц за ложное декларирование.

Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование.

“Это сокрушительное поражение антикоррупционной реформы в Украине. Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции”, – отметил глава НАПК.