НАПК закрыло доступ к Реестру деклараций во исполнение решения КСУ

Covid-19 Украина

обновлено 28.10.2020 в 21:02

Всего:

363075(+7474)

Болеют:

207678(+7474)

Выздоровели:

148642(+3306)

Умерло:

6755(+165)

22:09 Фанат «Лос-Анджелес Доджерс» поджег свой автомобиль фейерверком, празднуя победу команды
21:54 В Швейцарии вводят комендантский час для ресторанов и баров из-за COVID-19
21:24 Вышел официальный тизер фильма-фэнтези «Сказка старого мельника» с Витовской и Ступкой
21:18 Художник из Далласа украсил дом к Хэллоуину настолько реалистичными декорациями, что к нему вызвали полицию
21:11 Universal и Apple одновременно работают над римейками «Невесты Франкенштейна» с Йохансссон и Джоли в главных ролях
20:56 Германия вводит жесткие ограничения из-за вспышки COVID-19
20:31 Семьям добровольцев, погибших на Донбассе, будут выплачивать помощь
20:20 Зять Трампа в апреле хвастался, что COVID-19 контролирует президент, а не врачи
20:10 Apple занимается разработкой собственного поисковика как альтернативы Google, – СМИ
19:56 Плюс-сайз модель заставила Instagram изменить политику публикации снимков обнаженного тела
19:00 Создатели «Южного парка» запустили новый сатирический сериал
18:56 Беременная Ратаковски заявила, что ее первенец сам выберет себе пол
18:51 Суд запретил прокуратуре экстрадировать фигуранта дела ОПЗ – НАБУ будет оспаривать
18:47 «Евросолидарность» поддержала перед вторым туром в Черкассах кандидата в мэры от «Голоса» Евпака
18:35 Инженеры разработали маску с подогревом, которая инактивирует коронавирус
18:31 Выход игры «Cyberpunk 2077» снова перенесли: известна дата
18:29 Белорусских студентов начали отчислять из вузов после заявления Лукашенко
18:16 Можно ли отличить сторонника Трампа от сторонника Байдена по содержимому холодильника?
18:04 Разумков поручил пресс-службе ВР пересмотреть решение о лишении аккредитации «Слідство.Інфо»
18:00 Здоровье, занятость, COVID-19: названы причины, по которым украинцы не голосовали 25 октября
17:59 Кабмин переведет систему социальной помощи в онлайн
17:48 NASA сможет в два раза сократить путешествие на Марс: детали
17:43 Как бы выглядели коллекции Nike, если бы спортивная марка стала люксовой
17:27 Тарифы на парковку авто в Украине будут рассчитываться по-новому: детали
17:22 Почти 70% поляков выступают за проведение референдума по вопросу абортов
17:16 Масштабные пожары в Калифорнии: тысячи людей вынуждены эвакуироваться
17:13 Отели и гольф-клубы Трампа заработали 2,5 млн долларов за время его каденции
16:59 ОПЗЖ заявляет, что в Киеве пытаются украсть их голоса
16:53 Кабмин согласовал назначение гендиректора «Борисполя» главой Таможни: что о нем известно
16:32 Посол Беларуси в Аргентине подал в отставку в связи с отказом работать на лицо, «не имеющее права выражать волю народа»
16:31 Руководителей Facebook, Twitter и Google вызвали в Сенат США

НАПК закрыло доступ к Реестру деклараций во исполнение решения КСУ

Во исполнение решения Конституционного Суда Украины № 13-р / 2020 от 27 октября 2020 Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) сегодня, 28 октября, в 19:00 закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Среда, 28 октября 2020, 20:46

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Напомним, Конституционный суд ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции и отменил ответственность для должностных лиц за ложное декларирование.

Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование.

“Это сокрушительное поражение антикоррупционной реформы в Украине. Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции”, – отметил глава НАПК.

  • Ранее Нацагентство по предупреждению коррупции заявило, что выявило признаки декларирования ложной информации у двух судей Конституционного Суда, которые принимали решение о статье 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за ложное декларирование. Из-за этого у судей мог быть конфликт интересов.
  • Офис президента уверяет, что позднее президент Владимир Зеленский выступит с законодательной инициативой, которая позволит снова привлечь нарушителей правил декларирования к ответственности.
Теги: декларація про доходи, НАПК, КСУ

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться