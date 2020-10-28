Конституционный суд ограничил полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции и отменил ответственность для должностных лиц за ложное декларирование.

Соответствующее решение опубликовано на сайте КСУ.

Как указано на сайте КСУ, 27 октября, Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение по делу о возможном несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О государственное бюро расследований”,”О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений”, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины. 28 октября суд опубликовал текст постановления.

Что решил суд?

Суд принял решение признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными):

— статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 42 до 51 тысячи (или общественные работы/лишение свободы на срок до 3 лет) за предоставление лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, недостоверных сведений в декларацию или умышленное ее непредставление);

— пункты 6, 8 части первой статьи 11, пункты 1, 2, 6-101, 12, 121 части первой, части вторую – пятую статьи 12, часть вторую статьи 13, часть вторую статьи 13-1, статью 35, абзацы второй, третий части первой статьи 47, статьи 48-51, части вторую, третью статьи 52, статью 65 Закона Украины “О предупреждении коррупции» от 14 октября 2014 № 1700-VII с изменениями.

Указанные статьи закона “О предупреждении коррупции” регламентируют:

полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции и его права;

уполномоченные подразделения (уполномоченные лица) по вопросам предотвращения и выявления коррупции;

особенности урегулирования конфликта интересов у должностных лиц;

порядок учета и обнародования деклараций;

правила контроля и проверки деклараций;

порядок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования;

порядок привлечения к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

другое.

Указанные статьи должны потерять силу со дня принятия Конституционным судом этого решения. То есть отныне НАПК больше не имеет полномочий осуществлять контроль и проверку деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, вести мониторинг образа жизни субъектов декларирования, выявлять конфликты интересов и тому подобное.

Осуществление этих полномочий НАПК Конституционный суд толкует как “контроль исполнительной власти над судебной ветвью власти”.

По мнению судей КСУ, “любые формы и методы контроля в виде проверок, мониторинга и т.д. […] должны реализовываться только органами судебной власти”, а создание уполномоченных на это органов в системе как исполнительной, так и законодательной власти, не должно быть допущенным.

Что теперь?

Во исполнение решения Конституционного Суда Украины Национальное агентство по предупреждению коррупции сегодня, 28 октября, в 19:00 закрывает доступ в Единый государственный реестр деклараций, сообщает пресс-служба агентства.

Таким образом, государственные органы и общественность больше не будут иметь круглосуточный доступ к электронным деклараций чиновников.

Кроме того, НАПК прекращает проверку, хранение и обнародование деклараций.

“Это сокрушительное поражение антикоррупционной реформы в Украине. Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции”, — комментирует глава НАПК Александр Новиков.