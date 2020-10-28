Соответствующее решение опубликовано на сайте КСУ.
Как указано на сайте КСУ, 27 октября, Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение по делу о возможном несоответствия Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”, “О государственное бюро расследований”,”О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений”, Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины. 28 октября суд опубликовал текст постановления.
Что решил суд?
Суд принял решение признать не соответствующими Конституции Украины (неконституционными):
— статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 42 до 51 тысячи (или общественные работы/лишение свободы на срок до 3 лет) за предоставление лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, недостоверных сведений в декларацию или умышленное ее непредставление);
— пункты 6, 8 части первой статьи 11, пункты 1, 2, 6-101, 12, 121 части первой, части вторую – пятую статьи 12, часть вторую статьи 13, часть вторую статьи 13-1, статью 35, абзацы второй, третий части первой статьи 47, статьи 48-51, части вторую, третью статьи 52, статью 65 Закона Украины “О предупреждении коррупции» от 14 октября 2014 № 1700-VII с изменениями.
Указанные статьи закона “О предупреждении коррупции” регламентируют:
- полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции и его права;
- уполномоченные подразделения (уполномоченные лица) по вопросам предотвращения и выявления коррупции;
- особенности урегулирования конфликта интересов у должностных лиц;
- порядок учета и обнародования деклараций;
- правила контроля и проверки деклараций;
- порядок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования;
- порядок привлечения к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;
- другое.
Указанные статьи должны потерять силу со дня принятия Конституционным судом этого решения. То есть отныне НАПК больше не имеет полномочий осуществлять контроль и проверку деклараций субъектов декларирования, хранения и обнародования таких деклараций, вести мониторинг образа жизни субъектов декларирования, выявлять конфликты интересов и тому подобное.
Осуществление этих полномочий НАПК Конституционный суд толкует как “контроль исполнительной власти над судебной ветвью власти”.
По мнению судей КСУ, “любые формы и методы контроля в виде проверок, мониторинга и т.д. […] должны реализовываться только органами судебной власти”, а создание уполномоченных на это органов в системе как исполнительной, так и законодательной власти, не должно быть допущенным.
Что теперь?
Во исполнение решения Конституционного Суда Украины Национальное агентство по предупреждению коррупции сегодня, 28 октября, в 19:00 закрывает доступ в Единый государственный реестр деклараций, сообщает пресс-служба агентства.
Таким образом, государственные органы и общественность больше не будут иметь круглосуточный доступ к электронным деклараций чиновников.
Кроме того, НАПК прекращает проверку, хранение и обнародование деклараций.
“Это сокрушительное поражение антикоррупционной реформы в Украине. Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции”, — комментирует глава НАПК Александр Новиков.
- Ранее Нацагентство по предупреждению коррупции заявило, что выявило признаки декларирования ложной информации у двух судей Конституционного Суда, которые принимали решение о статье 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за ложное декларирование. Из-за этого у судей мог быть конфликт интересов.
- Офис президента уверяет, что позднее президент Владимир Зеленский выступит с законодательной инициативой, которая позволит снова привлечь нарушителей правил декларирования к ответственности.