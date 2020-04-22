Одной из причин масштабных пожаров, которые возникли в Житомирской области, спасатели называют повреждение линии электропередач.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко на своей странице в Facebook.

“По предварительной оценке, комплексное очищение в зоне не проводилось более 30 лет. Одна из версий, которая рассматривается представителями ГСЧС, правоохранительными органами и работниками лесного хозяйства, – повреждения электропроводов из-за падения дерева в густом участке леса”, – сказал Бунечко.

Он также напомнил, что огонь охватил более 4300 гектаров леса. По словам председателя ОГА, такому быстрому распространению огня способствовал сильный ветер скоростью 20-25 м / с .

Бунечко добавил, что сейчас оказывается помощь гражданам, эвакуированным из зоны бедствия. Их расселили во временные жилища, теплые вещи и продукты волонтеры передают со всей Украины.