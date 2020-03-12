Соответствующее сообщение обнародовано на Facebook-странице НБУ.

Так, Нацбанк готов и дальше продавать доллары на межбанковском валютном рынке для сдерживания курса гривны.

“Национальный банк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов США”, – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в НБУ заверили, что на время карантина в Украине, который будет действовать до 3 апреля, банковская система будет работать в обычном режиме.

“Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированы и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов. Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования”, – отметили в пресс-службе.

НБУ готов сделать все для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Стоит отметить, что сегодня утром один американский доллар стоил 25,62 гривны. Это на 31 копейку больше, чем было 11 марта (тогда доллар подорожал с 24,92 гривны до 25,31 гривны).

В данный момент стоимость доллара превысила 25,8 гривны.

Согласно данным на сайте НБУ, в течение 2 – 6 марта 2020 года Нацбанк продал на межбанке 307 млн долларов США для сдерживания курса гривны.

11 марта НБУ продал 350 млн долларов на межбанковском валютном рынке, а днем ранее – $270 млн.

В НБУ считают, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено “скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения в мире коронавируса”. При этом влияние вспышки заболевания на Украину “является нейтральным” “с точки зрения экономических показателей”.

  • В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
  • В НБУ заверили, что распространение в мире коронавируса COVID-19 пока что имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины.