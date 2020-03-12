Национальный банк Украины перечислил ряд мер, которые намерен предпринять на фоне вспышки коронавируса COVID-19 и возникшей на мировых финансовых рынках паники.

Соответствующее сообщение обнародовано на Facebook-странице НБУ.

Так, Нацбанк готов и дальше продавать доллары на межбанковском валютном рынке для сдерживания курса гривны.

“Национальный банк готов успокоить валютный рынок, при необходимости и дальше проводя валютные интервенции для сглаживания курсовых колебаний, как делал это на прошлой неделе и ежедневно на этой неделе. Сегодня мы имеем достаточный запас прочности: международные резервы Украины превышают 26 млрд долларов США”, – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в НБУ заверили, что на время карантина в Украине, который будет действовать до 3 апреля, банковская система будет работать в обычном режиме.

“Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированы и продолжают бесперебойно обслуживать клиентов. Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования”, – отметили в пресс-службе.

НБУ готов сделать все для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные.

Стоит отметить, что сегодня утром один американский доллар стоил 25,62 гривны. Это на 31 копейку больше, чем было 11 марта (тогда доллар подорожал с 24,92 гривны до 25,31 гривны).

В данный момент стоимость доллара превысила 25,8 гривны.

Согласно данным на сайте НБУ, в течение 2 – 6 марта 2020 года Нацбанк продал на межбанке 307 млн долларов США для сдерживания курса гривны.

11 марта НБУ продал 350 млн долларов на межбанковском валютном рынке, а днем ранее – $270 млн.

В НБУ считают, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено “скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения в мире коронавируса”. При этом влияние вспышки заболевания на Украину “является нейтральным” “с точки зрения экономических показателей”.