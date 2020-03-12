Національний банк України 11 березня продав 350 млн доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки гривні.

Про це поінформували в прес-службі НБУ.

“Попит на валюту продовжує суттєво переважати пропозицію, втім Національний банк другий день поспіль активно згладжував курсові коливання і сьогодні (11 березня, – ред.) продав з цією метою близько 350 млн доларів США”, – зазначається в повідомленні.

У НБУ вважають, що погіршення настроїв на фінансових ринках обумовлено “радше психологічним чинником, передусім через поширення світом коронавірусу”. При цьому вплив спалаху захворювання на Україну “є нейтральним” “з точки зору економічних показників”.

“Зокрема, певне падіння цін на наш експорт компенсується здешевленням імпорту, передусім енергоносіїв”, – уточнили в прес-службі.

У Національному банку запевнили, що мають “достатній запас міцності” для згладжування коливань курсу, “спричинених нервовими настроями”.

“Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 26 млрд доларів США, тож ми готові за необхідності і далі проводити інтервенції з продажу валюти”, – наголосили в НБУ.

Варто зазначити, що станом на 12 березня один американський долар коштує 25,62 гривні. Це на 31 копійку більше, ніж було 11 березня (тоді долар подорожчав з 24,92 гривні до 25,31 гривні).