В Николаеве местные жители избили водителя трамвая, который отказался пускать в вагон больше 10 человек, как это предусмотрено постановлением правительства.

Об этом сообщает издание “Преступности.НЕТ”.

Утром 19 марта в Facebook-сообществе “Электротранспорт Николаева” один из его участников — Павел Гареев — сообщил, что водителя одного из городских трамваем избили пассажиры, недовольные введенными в связи с распространением коронавируса COVID-19 ограничениями работы транспорта.

Гареев уточнил, что руководство “Николаевэлектротранс” никак не оформило данный инцидент, а водителя просто отпустили домой “отлежаться”.

Информацию об инциденте журналистам подтвердил директор предприятия Владимир Евтушенко. По словам Евтушенко, агрессивно себя вели по большей части пассажиры старшего возраста.

“Было такое, ударили несколько раз водителя, поцарапали его. … Он вышел, они на него набросились, подергали его. Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные. Преимущественно были выше среднего возраста”, — сказал чиновник.

Также директор приятия отметил, что в трамваях и троллейбусах для регулирования количества пассажиров сегодня вместе с водителем ездили его заместители и помощники. Евтушенко посетовал на то, что пассажиры не хотят придерживаться ограничений и приходится вызывать на места полицию.

“Мы выезжали, были люди, которые представляли маршруты, были старшие на каждом маршруте, сидели возле водителя, мои заместители, помощники. … Взбунтовавшийся народ, мы ограничиваем их проезд до десяти человек, а они не слушаются, становятся перед трамваем, перекрывают движение, мы им объясняем, что есть постановление Кабинета Министров, говорим: “Извините, но так должно быть”, вызываем полицию и проводим эти вопросы”, — добавил он.

Евтушенко заверил, что для решения ситуации будут предприняты меры — вместо 40 троллейбусов в понедельник запустят 50, также будут запущены дополнительные трамваи.

В комментарии местному изданию “Новости-N” Евтушенко также сообщил, что этот инцидент не первый с момента введения карантина, однако обычно до применения силы ссоры не доходят.

“Чаще всего происходят только словесные перепалки, обычно до рукоприкладства не доходит”, — отметил Евтушенко.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах.