В наземном пассажирском транспорте Киева сегодня утром не наблюдалось ограничений по количеству пассажиров, несмотря на распоряжение Правительства.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, Кабинет Министров принял постановление, согласно которому с 18 марта по 3 апреля запрещены “перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах”. Такие меры были предприняты с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины.

Тем не менее сегодня утром ограничительные меры пока что не действовали в наземном столичном транспорте. Так, корреспондент #Букв зафиксировал следующую картину в троллейбусе № 50 (сообщением станция метро Лыбидская – ул. Милославская):

Фото были сделаны в дороге, примерно в районе бульвара Перова. На снимках видно, что в троллейбусе далеко не 10 человек. При этом не соблюдалось и предписание столичных властей не пускать в общественный транспорт без защитных медицинских масок (некоторые пассажиры были без них).

Накануне заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заверил, что со среды, 18 марта, пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт в связи с введением карантина из-за коронавируса. Он также отмечал, что “принято решение о перевозке не более 10 человек” в городском транспорте.

Контролировать количество пассажиров должны были санитарная служба и Национальная полиция (о чем, в частности, заявлял замминистра внутренних дел Антон Геращенко).