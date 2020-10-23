Никаких поставок воды в незаконно аннексированный Крым до его полной деоккупации Россией не будет.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на Специальном киевском форуме по безопасности.

Он отметил, что потребности оккупированного Крыма с точки зрения обеспечения водой населения могут обеспечиваться собственными силами полуострова.

“Никакой поставки воды в Крым со стороны Украины, до полной деоккупации, не будет. Никаких переговоров на эту тему мы не ведем ни официально, ни неофициально, никак”, – подчеркнул Резников.

Он уточнил, что ответственность за все гуманитарные потребности Крыма несет государство-оккупант Россия.

“Поэтому вопросы и рассказы со стороны РФ о том, что что-то там не решается, и это должна решать украинская сторона, являются ничтожными. На сегодняшний день они несут ответственность за обеспечение любой гуманитарной потребности, в том числе водоснабжения”, – рассказал вице-премьер.

Резников также объяснил, что объемы потребления воды в Крыму увеличились из-за милитаризации Россией полуострова, увеличения расходов на военные потребности, в также “завоза дополнительного населения из материковой России”.

(На видео – с 5 час. 50 мин.)