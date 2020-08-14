Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.
По состоянию на девять утра 14 августа в Украине 87872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2011 летальные, 46797 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1732 новых случая. Всего проведено 1252842 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 581 пациент.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область – 3129 случаев;
- Волынская область – 4529 случаев;
- Днепропетровская область – 1658 случаев;
- Донецкая область – 1049 случаев;
- Житомирская область – 2333 случая;
- Закарпатская область – 6080 случаев;
- Запорожская область – 1038 случаев;
- Ивано-Франковская область – 6320 случаев;
- Кировоградская область – 739 случаев;
- г. Киев – 10160 случаев;
- Киевская область – 4429 случаев;
- Львовская область – 11 658 случаев;
- Луганская область – 171 случай;
- Николаевская область – 770 случаев;
- Одесская область – 4732 случая;
- Полтавская область – 533 случая;
- Ровенская область – 7326 случаев;
- Сумская область – 783 случая;
- Тернопольская область – 3538 случаев;
- Харьковская область – 5583 случая;
- Херсонская область – 290 случаев;
- Хмельницкая область – 1514 случаев;
- Черновицкая область – 7264 случая;
- Черкасская область – 1092 случая;
- Черниговская область – 1154 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По тестированию, то по состоянию на утро 14 августа в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19.
Обновлено 09:30:
Глава МОЗ Максим Степанов в ходе брифинга сообщил, что за сутки коронавирусом заболели 110 детей и 78 медицинских сотрудников.
Также за сутки был установлен новый антирекорд по количеству госпитализаций.
“За прошедшие сутки было госпитализировано 330 человек”, – сообщил Степанов.
За сутки вследствие заражения коронавирусом умерли 19 людей.
За предыдущие сутки было сделано 35237 тестов. Из них почти 19 тысяч – методом ПЦР-диагностики.
Антилидерами среди регионов стали Харьковская область (205 случаев), Львовская область (184 случая), Одесская область (160 случаев), Черновецкая область (154 случая), а также город Киев (158 случаев).
- В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
- В Украине действуют обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”. В каждой из них – свои ограничения.