За прошедшие сутки, 13 августа, в Украине было подтверждено 1732 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Это новый антирекорд по количеству новых больных в сутки.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

По состоянию на девять утра 14 августа в Украине 87872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2011 летальные, 46797 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1732 новых случая. Всего проведено 1252842 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 581 пациент.

Ситуация в регионах:

Винницкая область – 3129 случаев;

Волынская область – 4529 случаев;

Днепропетровская область – 1658 случаев;

Донецкая область – 1049 случаев;

Житомирская область – 2333 случая;

Закарпатская область – 6080 случаев;

Запорожская область – 1038 случаев;

Ивано-Франковская область – 6320 случаев;

Кировоградская область – 739 случаев;

г. Киев – 10160 случаев;

Киевская область – 4429 случаев;

Львовская область – 11 658 случаев;

Луганская область – 171 случай;

Николаевская область – 770 случаев;

Одесская область – 4732 случая;

Полтавская область – 533 случая;

Ровенская область – 7326 случаев;

Сумская область – 783 случая;

Тернопольская область – 3538 случаев;

Харьковская область – 5583 случая;

Херсонская область – 290 случаев;

Хмельницкая область – 1514 случаев;

Черновицкая область – 7264 случая;

Черкасская область – 1092 случая;

Черниговская область – 1154 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По тестированию, то по состоянию на утро 14 августа в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19.

Обновлено 09:30:

Глава МОЗ Максим Степанов в ходе брифинга сообщил, что за сутки коронавирусом заболели 110 детей и 78 медицинских сотрудников.

Также за сутки был установлен новый антирекорд по количеству госпитализаций.

“За прошедшие сутки было госпитализировано 330 человек”, – сообщил Степанов.

За сутки вследствие заражения коронавирусом умерли 19 людей.

За предыдущие сутки было сделано 35237 тестов. Из них почти 19 тысяч – методом ПЦР-диагностики.

Антилидерами среди регионов стали Харьковская область (205 случаев), Львовская область (184 случая), Одесская область (160 случаев), Черновецкая область (154 случая), а также город Киев (158 случаев).