Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

По состоянию на девять утра 14 августа в Украине 87872 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2011 летальные, 46797 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1732 новых случая. Всего проведено 1252842 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 581 пациент.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область – 3129 случаев;
  • Волынская область – 4529 случаев;
  • Днепропетровская область – 1658 случаев;
  • Донецкая область – 1049 случаев;
  • Житомирская область – 2333 случая;
  • Закарпатская область – 6080 случаев;
  • Запорожская область – 1038 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 6320 случаев;
  • Кировоградская область – 739 случаев;
  • г. Киев – 10160 случаев;
  • Киевская область – 4429 случаев;
  • Львовская область – 11 658 случаев;
  • Луганская область – 171 случай;
  • Николаевская область – 770 случаев;
  • Одесская область – 4732 случая;
  • Полтавская область – 533 случая;
  • Ровенская область – 7326 случаев;
  • Сумская область – 783 случая;
  • Тернопольская область – 3538 случаев;
  • Харьковская область – 5583 случая;
  • Херсонская область – 290 случаев;
  • Хмельницкая область – 1514 случаев;
  • Черновицкая область – 7264 случая;
  • Черкасская область – 1092 случая;
  • Черниговская область – 1154 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По тестированию, то по состоянию на утро 14 августа в Центр поступило 2132 сообщения о подозрении на COVID-19.

Обновлено 09:30:

Глава МОЗ Максим Степанов в ходе брифинга сообщил, что за сутки коронавирусом заболели 110 детей и 78 медицинских сотрудников.

Также за сутки был установлен новый антирекорд по количеству госпитализаций.

“За прошедшие сутки было госпитализировано 330 человек”, – сообщил Степанов.

За сутки вследствие заражения коронавирусом умерли 19 людей.

За предыдущие сутки было сделано 35237 тестов. Из них почти 19 тысяч – методом ПЦР-диагностики.

Антилидерами среди регионов стали Харьковская область (205 случаев), Львовская область (184 случая), Одесская область (160 случаев), Черновецкая область (154 случая), а также город Киев (158 случаев).

  • В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.
  • В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
  • В Украине действуют обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”. В каждой из них – свои ограничения.