Новый рекорд: в Украине за сутки обнаружили более 2300 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 22 августа в Украине зафиксирован новый рекорд по COVID-19: за минувшие сутки подтверждено 2328 случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

За сутки умерли еще 37 человек. При этом выздоровели 657 пациентов.

Больше всего новых случаев обнаружили: в Харьковской (291), Одесской (210), Черновицкой (208) и Тернопольской (206) областях.

В то же время, более ста случаев обнаружили в Киеве (179), Львовской (172), Ивано-Франковской (169), Ровенской (145) и Закарпатской (114) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 102 971 случай COVID-19: 2 244 человека умерли, 51 735 выздоровели.