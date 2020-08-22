Новый рекорд: в Украине за сутки обнаружили более 2300 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.
За сутки умерли еще 37 человек. При этом выздоровели 657 пациентов.
Больше всего новых случаев обнаружили: в Харьковской (291), Одесской (210), Черновицкой (208) и Тернопольской (206) областях.
В то же время, более ста случаев обнаружили в Киеве (179), Львовской (172), Ивано-Франковской (169), Ровенской (145) и Закарпатской (114) областях.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 102 971 случай COVID-19: 2 244 человека умерли, 51 735 выздоровели.
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- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
- 13 августа Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на новые зоны карантина.