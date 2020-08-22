Covid-19 Украина

обновлено 22.08.2020 в 08:03

Всего:

100643(+0)

Болеют:

47358(+0)

Выздоровели:

51078(+0)

Умерло:

2207(+0)

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Новый рекорд: в Украине за сутки обнаружили более 2300 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 22 августа в Украине зафиксирован новый рекорд по COVID-19: за минувшие сутки подтверждено 2328 случаев коронавируса.

Суббота, 22 августа 2020, 09:06

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

За сутки умерли еще 37 человек. При этом выздоровели 657 пациентов.

Больше всего новых случаев обнаружили: в Харьковской (291), Одесской (210), Черновицкой (208) и Тернопольской (206) областях.

В то же время, более ста случаев обнаружили в Киеве (179), Львовской (172), Ивано-Франковской (169), Ровенской (145) и Закарпатской (114) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 102 971 случай COVID-19: 2 244 человека умерли, 51 735 выздоровели.

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Теги: Харковская область, COVID-19, Киев, Коронавирус, Одесская область, рекорд, статистика

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