Новогодние локации в Киеве прекращают свою работу на время действия усиленных противоэпидемических мероприятий на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

С 8 по 24 января Кабмин вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Они будут действовать на всей территории Украины. На этот промежуток времени некоторые сферы деятельности изменят свой формат и график работы.

С 8 до 24 января запрещается проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а также прием посетителей в учреждениях культуры и других учреждениях развлекательной деятельности.

“В частности, должна быть остановлена ​​работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и т.д.”, – уточнили в КГГА.