Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
С 8 по 24 января Кабмин вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Они будут действовать на всей территории Украины. На этот промежуток времени некоторые сферы деятельности изменят свой формат и график работы.
С 8 до 24 января запрещается проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а также прием посетителей в учреждениях культуры и других учреждениях развлекательной деятельности.
“В частности, должна быть остановлена работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых, аттракционов, катков и т.д.”, – уточнили в КГГА.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- 4 декабря представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.