Комментарий он дал в Верховной Раде, отвечая на вопрос, почему за доставку газа должны платить даже те, кто им не пользуется, сообщает корреспондент #Букв.

Оржель, в частности, заявил, что разделение платежек – это европейская практика, которая соответствует Третьему энергетическому пакету.

“У нас разделена деятельность по транспортировке, распределению и поставке газа. Это означает, что государство контролирует и регулирует тарифы на естественные монополии. А транспортировка газа – это естественные монополии. Это для того, чтобы не было злоупотреблений”, – заявил министр.

Оржель уточнил, что для поддержания газовых сетей в рабочем состоянии “нужно платить деньги”.

“Дело в том, что для того, чтобы была постоянная возможность получения услуги газоснабжения, чтобы все время было давление в этих сетях, чтобы были ремонтные бригады и обслуживающий персонал, нужно платить деньги. Не может оно постоянно быть в рабочем состоянии, чтобы за это не платили”, – подчеркнул он.

“Хочу обратить внимание, что в любой момент человек, даже который имеет твердотопливный котел и не пользуется газом, открывает газ и получает эту услугу поставки”, – добавил министр.