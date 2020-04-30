Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договоренностей о проведении обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в формате "всех на всех" достичь не удалось.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинге, по результатам видеоконференции глав МИД стран “нормандской четверки”.

“Конечно, мы уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами… Мы, безусловно, далеки от реализации формулы обмена “всех на всех”, поэтому нужно двигаться вперед”, – отметил министр.

Он подтвердил, что со своей стороны готов к взаимодействию для того, чтобы украинцы возвращались домой не только из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, но и также из России и оккупированного Крыма.

“Я обратился к своему российскому коллеге с призывом вести активную работу для их освобождения”, – заявил глава МИД Украины.

Брифінг Dmytro Kuleba за підсумками розмови міністрів «Нормандського» формату. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 30 квітня 2020 р.