Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинге, по результатам видеоконференции глав МИД стран “нормандской четверки”.
“Конечно, мы уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами… Мы, безусловно, далеки от реализации формулы обмена “всех на всех”, поэтому нужно двигаться вперед”, – отметил министр.
Он подтвердил, что со своей стороны готов к взаимодействию для того, чтобы украинцы возвращались домой не только из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, но и также из России и оккупированного Крыма.
“Я обратился к своему российскому коллеге с призывом вести активную работу для их освобождения”, – заявил глава МИД Украины.
Брифінг Dmytro Kuleba за підсумками розмови міністрів «Нормандського» формату.
Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 30 квітня 2020 р.
- 8 апреля в формате видеоконференции состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Стороны договорились о дате нового обмена удерживаемыми лицами.
- 11 марта Трехсторонняя контактная группа на заседании договорилась о создании “Консультационного совета” — органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.
- Документ был подписан главой Офиса Президента Андреем Ермаком, который, по словам дипломата Романа Бессмертного, не имел на это полномочий, и экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.