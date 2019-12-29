Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.
“Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности на подконтрольной Украине территории”, – подчеркивается в сообщении.
Подробности в Офисе президента пообещали сообщить позже.
Сколько лиц было передано боевикам в рамках обмена, пока неизвестно.
Ранее сегодня сообщалось, что из плена боевиков освобождены первые 25 украинцев. Среди них как минимум четверо военнослужащих, которые находились длительное время в плену на временно оккупированной территории Донбасса: Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов.
Стоит отметить, что обмен с “ЛНР”, в рамках которого были освобождены 25 украинцев, состоялся на подконтрольной Украине территории на КПВВ “Майорское”. Остальных украинцев освободили в рамках обмена на временно оккупированной территории Донбасса – в Горловке Донецкой области.
Звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.
Звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.
Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 29 грудня 2019 р.
Тем временем агентство “Интерфакс-Украина” обнародовало имена и фамилии 25 человек, которые, вероятно, были освобождены:
1. Иван Деев;
2. Юрий Евтушок;
3. Эдуард Алоян;
4. Виктория Воронина;
5. Татьяна Горбулич;
6. Владимир Данильченко;
7. Александр Данильченко;
8. Валентина Еременко;
9. Сергей Иванчук;
10. Роман Кортишко;
11. Денис Олийнык;
12. Анастасия Мухина;
13. Александр Пауков;
14. Денис Секацкий;
15. Анатолий Семиренко;
16. Елена Сорокина;
17. Валерий Тарасюк;
18. Андрей Яровый;
19.Роман Фурсов;
20. Виталий Буянов;
21. Вадим Завацкий;
22. Иван Катышев;
23. Юрий Тучин;
24. Валерий Семенов;
25. Евгений Цыганок.
Стоит отметить, что не все привезенные на обмен лица захотели выезжать на оккупированную территорию. Один из таких “отказников” объяснил, почему не согласился на обмен.
Видео общения обнародовано в Сети. На вопрос о том, почему он отказался ехать в ОРДЛО, мужчина заявил: “Нас включили в списки, но отказались. Здесь семьи, здесь все, а там нет ничего”. Он уточнил, что не знает, почему боевики внесли его в список.
В свою очередь освобожденный из плена боевиков украинец Александр Данильченко рассказал, что во время пребывания в плену его били и пытали. Данильченко уточнил, что его задержали 17 февраля 2017 года в оккупированном Луганске.
“Объединились, связались с нашими друзьями в Украине, начали действовать не против солдат, а против так сказать корня этого всего. Тех людей, которые убивали и грабили наш родной Луганск в 2014 году. Так получилось, что попались”, – рассказал он.
Данильченко добавил, что после задержания их били и пытали, но недолго.
“Били, пытали. Но недолго. Когда поняли, что вся информация выдана, у нас ее не сильно много и было, тогда уже отправили в тюрьму после 15 месяцев подвалов “МГБ”. И вот, мы теперь в Украине, дома”, – рассказал мужчина.
- Ранее Офис президента Владимира Зеленского сообщил о начале процесса обмена удерживаемых лиц между Украиной и террористическими “Л/ДНР”.
- Пять бывших сотрудников “Беркута”, обвиняемые в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, были доставлены на КПВВ “Майорское” в Донецкой области. Об этом рассказал адвокат Игорь Варфоломеев.