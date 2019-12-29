Из плена боевиков "ДНР/ЛНР" в рамках обмена сегодня были освобождены 76 украинцев.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

“Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших – в безопасности на подконтрольной Украине территории”, – подчеркивается в сообщении.

Подробности в Офисе президента пообещали сообщить позже.



Сколько лиц было передано боевикам в рамках обмена, пока неизвестно.

Ранее сегодня сообщалось, что из плена боевиков освобождены первые 25 украинцев. Среди них как минимум четверо военнослужащих, которые находились длительное время в плену на временно оккупированной территории Донбасса: Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов.

Стоит отметить, что обмен с “ЛНР”, в рамках которого были освобождены 25 украинцев, состоялся на подконтрольной Украине территории на КПВВ “Майорское”. Остальных украинцев освободили в рамках обмена на временно оккупированной территории Донбасса – в Горловке Донецкой области.

Тем временем агентство “Интерфакс-Украина” обнародовало имена и фамилии 25 человек, которые, вероятно, были освобождены:

1. Иван Деев;

2. Юрий Евтушок;

3. Эдуард Алоян;

4. Виктория Воронина;

5. Татьяна Горбулич;

6. Владимир Данильченко;

7. Александр Данильченко;

8. Валентина Еременко;

9. Сергей Иванчук;

10. Роман Кортишко;

11. Денис Олийнык;

12. Анастасия Мухина;

13. Александр Пауков;

14. Денис Секацкий;

15. Анатолий Семиренко;

16. Елена Сорокина;

17. Валерий Тарасюк;

18. Андрей Яровый;

19.Роман Фурсов;

20. Виталий Буянов;

21. Вадим Завацкий;

22. Иван Катышев;

23. Юрий Тучин;

24. Валерий Семенов;

25. Евгений Цыганок.

Стоит отметить, что не все привезенные на обмен лица захотели выезжать на оккупированную территорию. Один из таких “отказников” объяснил, почему не согласился на обмен.

Видео общения обнародовано в Сети. На вопрос о том, почему он отказался ехать в ОРДЛО, мужчина заявил: “Нас включили в списки, но отказались. Здесь семьи, здесь все, а там нет ничего”. Он уточнил, что не знает, почему боевики внесли его в список.

В свою очередь освобожденный из плена боевиков украинец Александр Данильченко рассказал, что во время пребывания в плену его били и пытали. Данильченко уточнил, что его задержали 17 февраля 2017 года в оккупированном Луганске.

“Объединились, связались с нашими друзьями в Украине, начали действовать не против солдат, а против так сказать корня этого всего. Тех людей, которые убивали и грабили наш родной Луганск в 2014 году. Так получилось, что попались”, – рассказал он.

Данильченко добавил, что после задержания их били и пытали, но недолго.

“Били, пытали. Но недолго. Когда поняли, что вся информация выдана, у нас ее не сильно много и было, тогда уже отправили в тюрьму после 15 месяцев подвалов “МГБ”. И вот, мы теперь в Украине, дома”, – рассказал мужчина.