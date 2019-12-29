Офис Президента Владимира Зеленского сообщает о начале процесса обмена удерживаемых лиц между Украиной и террористическими "Л/ДНР".

Об этом говорится на сайте ОПУ.

Обмен должен состояться на КПВВ “Майорское” в Донецкой области.

На месте присутствует представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.

ОБНОВЛЕНО в 11:50

На место обмена приехало два автобуса со стороны “ЛНР”, из одного уже начали выпускать людей и заводить в специальную палатку:

Всего из одного автобуса вышло 25 человек.

Представительница “ЛНР” провела перекличку и спросила, все ли согласны вернуться в Украину – ответ был единодушным и утвердительным: “Да!”