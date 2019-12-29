Об этом говорится на сайте ОПУ.
Обмен должен состояться на КПВВ “Майорское” в Донецкой области.
На месте присутствует представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.
ОБНОВЛЕНО в 11:50
На место обмена приехало два автобуса со стороны “ЛНР”, из одного уже начали выпускать людей и заводить в специальную палатку:
Всего из одного автобуса вышло 25 человек.
Представительница “ЛНР” провела перекличку и спросила, все ли согласны вернуться в Украину – ответ был единодушным и утвердительным: “Да!”
Початок звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.
Початок звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.
Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 29 грудня 2019 р.
- Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Их освободят из СИЗО под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
- Двух бывших “беркутовцев” Сергея Тамтуру и Александра Маринченко увезли из-под Киевского апелляционного суда на броневике.
- В Киеве группа активистов блокирует выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
- Пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обмен пленными, ради которого освободили из-под стражи экс-“беркутовцев”, был затеян только для того, чтобы замести следы преступлений на Майдане.