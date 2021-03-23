Кабинет Министров изменил правила пересечения госграницы для украинцев, которые возвращаются из других стран. Теперь для всех граждан Украины является обязательной самоизоляция или отрицательный ПЦР-тест (независимо от страны предыдущего пребывания).

Об этом свидетельствует постановление правительства № 230 от 22 марта.

Так, до сих пор, украинцы, которые возвращались в Украину из стран “красной” зоны, обязаны были сдать ПЦР-тест на коронавирус или пройти двухнедельную самоизоляцию (с использованием электронного сервиса “Дома”). При въезде из “зеленых” стран эти требования не были обязательными.

Список стран, отнесенных к красной “и” зеленой “зонам, каждую неделю обновляло и публиковало Министерство охраны здоровья Украины.

Теперь же правительство изменило правила пересечения границы для граждан Украины.

Что именно изменилось

Согласно новому постановлению Кабмина, список стран “красной” и “зеленой” зон публиковаться больше не будет.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины, “исключена норма формирования МОЗ перечня государств с широким распространением COVID-19, что в свою очередь влияло на самоизоляцию лиц”.

Отныне для украинцев будет обязательной самоизоляция, независимо от того, из какой страны они возвращаются в Украину.

Однако есть исключения. Требование о самоизоляцию не касается:

• граждан Украины, которые не достигли 12 лет;

• водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

• граждан Украины, которые осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

• граждан Украины, которые имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, что проведено не более чем за 48 часов до пересечения государственной границы.

“Ранее МОЗ определяло перечень стран с широким распространением COVID-19. Фактически происходило разделение стран на “красные” и “зеленые” зоны. И собственно лица, которые ехали из стран “красной” зоны, должны были отбыть на самоизоляцию. Это касалось как иностранцев, так и граждан Украины. Сейчас для иностранцев ввели в дополнение к обязательному полису страхования и отрицательный ПЦР-тест. Исключили норму, что МОЗ формирует перечень стран, их деление на “красную” и “зеленую” зоны. И поэтому для граждан Украины, которые пересекают государственную границу, фактически возвращаются домой, определена самоизоляция. Она происходит через установку на мобильный телефон приложения “Дома”, – пояснил в комментарии #Буквам представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Украинцы, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением госграницы, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы “Дома”.

В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации.

Постановлением правительства закреплено, что должностные лица Государственной пограничной службы проверяют установление мобильного приложения гражданами.

Как пояснил #Буквам Демченко, украинцы, которые не сделали ПЦР-тест до возвращения в Украину, по прибытии должны стать на самоизоляцию, после чего сдать тест. Если он будет отрицательный, то самоизоляция прекратится.