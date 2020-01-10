Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает CNBC.
“Мы прекратим поддержку иранского режима на миллиарды долларов и мы продолжим обеспечивать соблюдение других прав”, – сказал он.
Под новые ограничения попали текстильный, горнодобывающий и сталелитейный сектора экономики.
Санкции ввели в отношении 17 компаний, которые занимаются добычей и экспортом иранского металла, и восьми иранских чиновников, в том числе главы Совета национальной безопасности страны и заместителя командующего вооруженных сил, которые могут быть причастны к ударам по базам в Ираке.
В свою очередь госсекретарь США Помпео подчеркнул, что Иран должен сделать выбор между благосостоянием своего народа и финансированием Хизбаллы и других ополченцев.
BREAKING: U.S. Treasury Secretary and Sec. of State announce sanctions on Iranian regime as result of attack on U.S. troops in Iraq; the sectors of the Iranian economy set to be hit by the sanctions include textiles, mining, iron ore producers. https://t.co/0VidlPajxq
— CNBC Now (@CNBCnow) 10 січня 2020 р.
- В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
- Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нанес незначительный урон американским базам, в результате ударов никто не пострадал.