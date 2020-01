Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает CNBC.

“Мы прекратим поддержку иранского режима на миллиарды долларов и мы продолжим обеспечивать соблюдение других прав”, – сказал он.

Под новые ограничения попали текстильный, горнодобывающий и сталелитейный сектора экономики.

Санкции ввели в отношении 17 компаний, которые занимаются добычей и экспортом иранского металла, и восьми иранских чиновников, в том числе главы Совета национальной безопасности страны и заместителя командующего вооруженных сил, которые могут быть причастны к ударам по базам в Ираке.

В свою очередь госсекретарь США Помпео подчеркнул, что Иран должен сделать выбор между благосостоянием своего народа и финансированием Хизбаллы и других ополченцев.

