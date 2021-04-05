“В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось “, — проинформировали в ОТГ.

Вечером 5 апреля боевики один раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников неподалеку Авдеевки. В результате ранения получил один украинский защитник.

Об этом у Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка “Восток”.

В ответ на вражеский обстрел украинские военнослужащие открыли огонь по позициям боевиков. Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила представителям ОБСЕ об инциденте. На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее штаб ООС информировал, что с начала суток и до 17 часов понедельника было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков — неподалеку Новоалександровка, пострадавших нет.