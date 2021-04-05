Об этом у Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка “Восток”.
Вечером 5 апреля боевики один раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций украинских защитников неподалеку Авдеевки. В результате ранения получил один украинский защитник.
“В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. К сожалению, несмотря на старания врачей, спасти жизнь украинского защитника не удалось“, — проинформировали в ОТГ.
В ответ на вражеский обстрел украинские военнослужащие открыли огонь по позициям боевиков. Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила представителям ОБСЕ об инциденте. На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
Ранее штаб ООС информировал, что с начала суток и до 17 часов понедельника было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков — неподалеку Новоалександровка, пострадавших нет.
- Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
- Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор, который, в том числе, касался обострения ситуации на Донбассе.